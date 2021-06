È da poco iniziato il roll out di OxygenOS 11.0.7.7 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Il nuovo aggiornamento ha il compito principale di portare le patch di sicurezza del mese di giugno, oltre ad altri piccoli miglioramenti di entità minore.

Le novità di OxygenOS 11.0.7.7

A quanto pare le lamentele dei fan, che sollecitavano una migliore tempestività nel rilascio degli aggiornamenti di sicurezza nei confronti di OnePlus, abbiano fatto effetto. Il produttore cinese ha infatti rilasciato le patch di sicurezza del mese di giugno per i propri flagship presentati lo scorso anno, OnePlus 8 e 8 Pro.

L’aggiornamento, disponibile come di consueto via OTA, si occupa principalmente di correggere le vulnerabilità riscontrate, aggiungendo un paio di correzioni di minore portata. In particolare vengono corretti alcuni problemi legati alle prestazioni software dei due smartphone, così come un problema alla fotocamera che si verificava acquisendo una immagine a 48 megapixel.

È capitato infatti a molti utenti che, dopo aver impostato la risoluzione piena del sensore da 48 megapixel, non fosse possibile scattare alcuna foto, visto che la pressione del tasto di scatto non sortiva alcun effetto.

Un changelog spartano quindi, che riguarda anche la ROM dei modelli commercializzati in Europa, per i quali sta arrivando la versione 11.0.7.7.IN21BA. Come accade con tutti gli aggiornamenti targati OnePlus, il nuovo aggiornamento viene rilasciato inizialmente a un numero ristretto di utenti, così da poterlo bloccare immediatamente nel caso dovessero verificarsi problemi particolarmente importanti.

Nel corso dei prossimi giorni invece il roll out riguarderà un numero sempre crescente di dispositivi per consentire di completare le operazioni in tempi ristretti. Se non avete ancora ricevuto l’aggiornamento dovrete quindi pazientare ancora un po’ prima di poterlo installare.

