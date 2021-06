È oggi giornata di aggiornamenti in casa Huawei, Redmi e Google, altro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e offrire ai suoi utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali sono i dispositivi aggiornati nelle ultime ore e quali le novità – alcune davvero “succulenti” – introdotte dagli update.

Huawei P40 Lite 5G

Huawei P40 Lite 5G si prepara a ricevere, anche in Europa, un nuovo aggiornamento software che porta con sè, oltre a correzioni di bug e miglioramenti generali di performance, le patch di sicurezza Android di aprile 2021. Il nuovo firmware ha un peso di 220 MB ed è basato sulla EMUI 10.1, per la quale, tuttavia, non sembrano essere aggiunte – stando a quanto finora segnalato dagli utenti – nuove funzionalità.

Redmi Note 9T

E’ in fase di rilascio – sia per la versione “Global” sia per la versione “EAA” (europea) – l’aggiornamento alla MIUI 12.5 basata su Android 11 per Redmi Note 9T: la nuova versione dell’interfaccia, oltre a diversi miglioramenti “estetici” e alla soluzione di numerosi bug, migliora le prestazioni generali dello smartphone e include un aggiornamento delle patch di sicurezza Android, anche se non è indicato il mese di riferimento.

Google Chromecast con Google TV

Anche Google Chromecast con Google TV, il dongle HDMI del colosso di Mountain View, si aggiorna alla versione QTS1.210311.008 aggiungendo il supporto a Google Stadia e migliorando la latenza di dispositivi Bluetooth ad esso collegati (in particolare, altoparlanti e cuffie Bluetooth). Inoltre, il changelog dell’update menziona anche la risoluzione per un bug che resettava le impostazioni video avanzate al riavvio della TV.

Vedi anche: Recensione di Huawei P40 Lite 5G