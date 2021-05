Huawei lancia le offerte flash di maggio: sconti su P40 Pro+, Mate 40 Pro e altri

E’ oggi tempo di offerte – e a dirla tutta, arrivano a sorpresa – in casa Huawei: ecco che arrivano cinque giorni di sconti imperdibili dedicati a tutti coloro che acquisteranno sul sito o sull’app Huawei Store tra il 28 maggio e il 1° giugno uno tra i tanti prodotti dell’ecosistema Huawei (PC, tablet, smartphone).

Gli sconti di Huawei per maggio 2021: ecco le imperdibili offerte

L’ultima promozione di Huawei riguardano smartphone e tablet Android, smartband e smartwatch, notebook e auricolari, spaziando da prodotti pensati per lo smart working a supporti per l’allenamento in vista della tanto attesa prova costume. Le offerte saranno valide – salvo eccezioni, che vi segnaleremo – fino alle 23.59 del 1° giugno 2021, motivo per cui cercate di decidervi in fretta se siete interessati ad uno dei tanti articoli in sconto.

Offerte valide fino alle 23.59 di oggi 28 maggio

Huawei P40 Pro+ in promozione al prezzo di 899 euro , invece di 1399,90 euro

in promozione al prezzo di , invece di 1399,90 euro Huawei Watch GT2 Refined Gold in promozione al prezzo di 139 euro , invece di 249 euro (con il codice AHWW7 il prezzo scende a 129,27 euro)

in promozione al prezzo di , invece di 249 euro (con il codice il prezzo scende a 129,27 euro) Huawei MatePad Pro Wi-Fi 6+128 GB in promozione al prezzo di 399 euro, invece di 679,80 euro (in regalo M-Pencil Package)

Offerte valide dal 29 maggio fino alle 23.59 del 30 maggio

Huawei Watch GT2 Pro in promozione al prezzo di 209 euro , invece di 299,90 euro (con il codice AHWW7 il prezzo scende a 194,37)

in promozione al prezzo di , invece di 299,90 euro (con il codice il prezzo scende a 194,37) Huawei Mate 40 Pro in promozione al prezzo di 899 euro , invece di 1249 euro (con il codice AHW50 il prezzo scende a 849 euro)

in promozione al prezzo di , invece di 1249 euro (con il codice il prezzo scende a 849 euro) Huawei MatePad T10 Wi-Fi 2+16 GB in promozione al prezzo di 99 euro, invece di 159,90 euro

Offerte valide dal 31 maggio fino alle 23.59 del 1° giugno

Huawei Matebook D12 i5 8+256 GB in promozione al prezzo di 599 euro , invece di 699 euro (con il codice AHWPC il prezzo scende a 569,05 euro, con la possibilità di acquistare Watch Fit con 49 euro)

in promozione al prezzo di , invece di 699 euro (con il codice il prezzo scende a 569,05 euro, con la possibilità di acquistare Watch Fit con 49 euro) Huawei Sound in promozione al prezzo di 149 euro, invece di 199,90 euro

Vi ricordiamo, ancora una volta, che le promozioni in casa Huawei di questi giorni saranno valide, salvo esaurimento scorte, soltanto fino alle 23.59 di mercoledì, 1° giugno 2020. Se cercate uno smartphone o, perchè no, un notebook, non vi resta che dare un’occhiata alla pagina sul Huawei Store o, magari, aspettare l’ormai prossimo Amazon Prime Day.