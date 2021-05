Il benessere digitale è diventato un argomento sempre più popolare negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi tempi poiché la pandemia ha fatto lievitare il numero di ore trascorse davanti agli schermi.

Oggi OnePlus sta introducendo WellPaper, un’app che offre un modo discreto per tenere sotto controllo il tempo passato a guardare lo schermo, fornendo al contempo indicazioni sulle applicazioni responsabili.

WellPaper mostra uno sfondo dinamico con il tempo di utilizzo delle app

WellPaper mette a disposizione dell’utente tre diversi modelli di wallpaper, ognuno dei quali mostra come si è speso il tempo utilizzando lo smartphone.

I modelli “Composizione”, “Luminosità” e “Radiale” suddividono il tempo di utilizzo quotidiano delle app per categoria (giochi, informazioni / affari, intrattenimento, social, comunicazione e strumenti) a ognuna delle quali corrisponde un colore.

Durante il giorno lo sfondo cambia per riflettere la quantità di tempo che l’utente ha trascorso utilizzando le app all’interno di ciascuna categoria. Più sarà il tempo trascorso in una determinata categoria di app e più grande sarà la relativa sezione.

WellPaper ha lo scopo di permettere agli utenti Android di rimanere consapevoli delle proprie abitudini digitali in modo discreto e visivamente piacevole, inoltre l’app non grava sulla batteria dello smartphone come un tipico sfondo animato.

Insieme all’app WellPaper, OnePlus oggi lancia anche un portale web che fornisce risorse per il benessere digitale e promuove altri strumenti di OnePlus con gli stessi obiettivi.

L’app WellPaper è disponibile per tutti i dispositivi che eseguono almeno Android 7.0 ed è rintracciabile nel Play Store di Google attraverso il badge sottostante.