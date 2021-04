HMD Global, l’azienda finlandese che sviluppa smartphone a marchio Nokia, ha presentato una carrellata di nuovi dispositivi che cercano di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti e per tutte le tasche, dall’entry-level pensato per un’utenza alle prime armi o comunque poco esigente, allo smartphone di fascia medio-alta pensato per supportare al meglio (e a lungo) tutte le attività quotidiane. Parliamo di Nokia C20, Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10 e Nokia X20. Per comodità, in questo articolo parleremo del solo Nokia C20, dedicando agli altri smartphone appena presentati articoli specifici a seconda della fascia di prezzo in cui si inseriscono.

Un nuovo entry level

Nokia C20 è il nuovo smartphone entry level con Android 11 Go Edition, una versione semplificata e più leggera del sistema operativo di Google per dispositivi mobile. I suoi due punti di forza sono il grande display e la batteria, che offre un’intera giornata di autonomia. Altro dettaglio di fondamentale importanza, Nokia C20 riceverà aggiornamenti di sicurezza per due anni, così che si possa sempre fruire di un’esperienza stabile e sicura.

Caratteristiche e prezzi di Nokia C20

La scocca di Nokia C20 è realizzata in policarbonato e, a detta dell’azienda, può resistere alle sorprese che la vita riserva. Nokia C20 è dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch a V, per ospitare la fotocamera frontale da 5 MP. Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core (fino a 1.6 GHz) accompagnato da 1 GB o 2 GB di RAM e 16 GB o 32 GB di spazio di archiviazione interna, comunque espandibile con microSD fino a 256 GB. Vien da sé che una configurazione del genere non riesce a supportare l’utente nell’esecuzione di applicazioni o giochi pesanti senza presentare lag o altri problemi, ma è più che sufficiente per chi desidera uno smartphone per un semplice utilizzo social e per tenersi in contatto con amici e parenti.

Lo smartphone è poi dotato di una singola fotocamera esterna da 5 MP con supporto all’HDR e alla funzione bellezza, che dovrebbe levigare la pelle e camuffare quelle che più comunemente vengono definite “le piccole imperfezioni”. Sia la fotocamera interna che quella esterna sono accompagnate da flash LED.

La batteria è un’unità rimovibile da 3.000 mAh che può essere ricaricata tramite micro USB. Tra le altre caratteristiche di Nokia C20 citiamo: dual SIM, sblocco con riconoscimento del viso, radio FM, connettività LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n, jack per le cuffie da 3,5 mm.

Lo smartphone sarà disponibile da giugno nelle colorazioni Dark Blue e Sand nelle configurazioni da 1/16 GB e 2/32 GB con prezzi a partire da 109 euro. Ulteriori informazioni verranno comunicate nelle prossime settimane.