Così com’era prevedibile, in occasione di Google I/O 2021 il colosso di Mountain View non ha lanciato l’atteso Google Pixel 6 ma ciò non significa che non ci siano alcune interessanti anticipazioni sulle feature che la prossima generazione di smartphone dell’azienda potrà vantare.

Il comparto fotografico rappresenta uno dei principali punti di forza della serie Google Pixel e ciò grazie anche alle grandi potenzialità garantite dalla fotografia computazionale di Google e con la prossima generazione il colosso di Mountain View si è posto come obiettivo quello di migliorare la capacità di scattare foto che riescano a rendere bene le diverse tonalità della pelle e in particolare quelle più scure.

Sameer Samat, vice presidente di Android e Google Play, ha spiegato che per le persone di colore la fotografia non è mai stata come l’azienda avrebbe voluto e, proprio per tale ragione, il colosso di Mountain View ha deciso di lavorare ad una fotocamera più “inclusiva”.

Il team di Google ha preso migliaia di immagini per diversificare i propri set di dati per aiutare a migliorare la precisione del bilanciamento del bianco automatico e degli algoritmi di esposizione automatica: in pratica, sta addestrando la sua fotografia computazionale AI per comprendere le molte sfumature dei toni della pelle e regolarsi di conseguenza.

Inoltre, gli algoritmi della fotocamera saranno anche più intelligenti nel comprendere diversi tipi di capelli, inclusi quelli ricci o mossi e ciò significa che la modalità ritratto di Google Pixel 6 dovrebbe essere più capace di identificare diversi tipi di capelli e produrre dei bokeh naturali.

Numero modelli e data di lancio di Google Pixel 6

E sempre a proposito della serie Google Pixel 6, nel codice della versione beta di Android 12 sono stati trovati i riferimenti a quattro modelli:

Barbet (Pixel 5a 5G) – G4S1M

Oriole (famiglia Pixel 6) – GR1YH

Raven (famiglia Pixel 6) – GF5KQ

Passport (Pixel pieghevole) – GPQ72

E con riferimento all’ultimo di tali modelli, sarà interessante scoprire cosa ha studiato Google quello pieghevole, soprattutto dal punto di vista dell’interfaccia di Android.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere fino all’autunno e la possibile data potrebbe essere stata svelata dal team di Google durante l’evento di ieri: nella seguente immagine, infatti, è piuttosto evidente il riferimento al 30 settembre.

Che sia davvero questo il giorno scelto per il lancio di Google Pixel 6?