HarmonyOS è senza ombra di dubbio uno dei progetti più estesi e importanti a cui Huawei sta lavorando in questi ultimi anni, ed in queste ore abbiamo la possibilità di scoprire nuovi dettagli sull’OS e su quando verrà rilasciato in forma stabile.

HarmonyOS arriverà nel mese di giugno

Da ormai diversi mesi gli sviluppatori hanno modo di testare il nuovo sistema operativo proprietario in beta, ed in queste ore un alto dirigente di Huawei ha indicato quando gli utenti comuni potranno finalmente mettere mano sulla versione definitiva dell’OS. Wang Chenglu, infatti, ha pubblicato un post su Weibo indicando che gli utenti potranno aggiornare i propri smartphone a HarmonyOS a partire dal mese di giugno.

È molto probabile il rilascio di nuove versioni beta in queste ultime settimane che ci separano dal lancio definitivo dell’OS, e vi terremo informati non appena ci saranno informazioni in merito.

Le novità di HarmonyOS in un video

Restando in tema HarmonyOS, come ben sappiamo l’azienda ha fortemente sottolineato quanto il sistema proprietario non abbia nulla a che vedere con iOS e Android, seppure altre persone la pensano in maniera completamente diversa.

In questi mesi di costante lavoro alle varie versioni beta rilasciate per alcuni modelli di smartphone Huawei, l’azienda ha apportato incredibili cambiamenti alla interfaccia e alle funzioni base degli smartphone. Alcune novità sono state registrare e mostrare nel video sottostante dove, ad esempio, è possibile scorgere il nuovo pannello alle impostazioni rapide e al pannello delle notifiche.