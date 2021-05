Da ormai diversi mesi Google permette di provare la beta di Android 12 solo per chi possiede uno smartphone serie Pixel, ma con l’ipotetico arrivo del programma beta – alcuni scommettono che arriverà a seguito del Google I/O 2021 – è lecito aspettarsi che anche altre aziende inizieranno ad aprire le porte agli utenti che sono disposti a provare la nuova major release di Android.

IQOO 7 sarà il primo a montare la beta

Secondo una informazione pubblicata dal sito cinese Sohu, pare che la prima azienda ad offrire la beta pubblica di Android 12 sarà IQOO. Sembra, infatti, che la compagnia abbia dato il via alla fase di selezione di 200 volontari per provare le novità di Android 12 sullo smartphone IQOO 7. I 200 vincitori saranno comunicati il prossimo 20 maggio e potranno da subito iniziare ad utilizzare la beta di Android 12 sui propri IQOO 7, a patto però di firmare un contratto di non divulgazione che comporta ban dal programma e conseguenze penali in caso venga violato.

Com’è lecito aspettarsi, provare la beta pubblica di Android 12 non è una cosa da tutti: oltre a dover formattare il proprio smartphone, è probabile che si andrà in contro a bug, rallentamenti del sistema, crash e altre problematiche tipiche di un OS ancora in fase di sviluppo.