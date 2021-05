Niagara Launcher è un “nuovo” e particolare launcher per Android che è ufficialmente sbarcato sul Play Store solo a seguito di una lunga fase di test in accesso anticipato. In questi giorni gli sviluppatori del launcher Android hanno svelato alcune tra le più importanti novità testabili fin da subito con la versione 1.2 beta di Niagara Launcher.

Novità aggiornamento 1.2 beta Niagara Launcher

Innanzitutto scopriamo l’arrivo di una nuova feature per quanto riguarda i pop-up, la quale prende spunto direttamente dal singolare sistema di gesture proprie del launcher Android. Tramite questi swipe, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, sarà possibile accedere rapidamente alle notifiche delle applicazioni e molto altro. Gli utenti Niagara Pro, ovvero quelli che hanno sbloccato la versione a pagamento, possono anche accedere ai widget delle applicazioni tramite comodi swipe.

Migliora, e di molto, la personalizzazione dei pop-up tramite l’apposito tasto “Edit pop-up” accessibile a seguito di una pressione prolungata su un pop-up, mentre arriva anche il tanto atteso supporto alle cartelle per organizzare le applicazioni installate sul proprio smartphone. Per creare una cartella basta tenere pigiato sull’icona di un’applicazione a caso, scegliere la voce “Edit Favorites”, scorrere il menu a comparsa fino in fondo e selezionare “Create pop-up folder”.

Com’è ovvio che sia per un’applicazione che prevede piani gratuiti e a pagamento, gli utenti muniti di un account Niagara Pro avranno modo di modificare in tutto e per tutto i pop-up, i widget e le cartelle; di contro, chi sceglie invece il piano gratuito avrà a disposizione le stesse funzioni ma con meno feature.

Come aggiornare Niagara Launcher

La versione 1.2 beta di Niagara Launcher, con le dovute differenze tra gli account “free” e “Pro”, è disponibile a tutti gli utenti che diventano beta tester cliccando questo link. Gli utenti che, invece, vogliono provare le novità relative a Niagara Button, devono rispondere a precisi requisiti e seguire le informazioni elencate a quest’altro indirizzo web.