Uno degli aspetti più apprezzati del sistema operativo Android è la personalizzazione. Grazie a diverse opzioni e strumenti di modifica che offre il sistema stesso, chi è in possesso di uno smartphone Android ha la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo e renderlo unico. Se queste opzioni non dovessero soddisfare, si può correre ai ripari nel Google Play Store. Questo, infatti, offre tanti launcher alternativi in grado di cambiare radicalmente l’interfaccia dello smartphone, che può essere ulteriormente modificata applicando temi particolari o personalizzando la schermata Home con widget di vario tipo.

L’ultima arrivata sul Google Play Store è Niagara Launcher, un’app sviluppata da alcuni ragazzi del team di XDA Developer. A dire il vero, l’app era già disponibile in accesso anticipato e ha raccolto oltre un milione di installazioni, ma è da qualche settimana disponibile nella versione stabile, includendo tante nuove funzionalità.

Niagara Launcher è un’app gratuita e offre tante funzionalità

Niagara Launcher è stata sviluppata per agevolare l’utilizzo dello smartphone con una sola mano e presenta un’interfaccia utente pensata per offrire agli utenti in possesso di uno smartphone di grosse dimensioni un’esperienza ottimale. L’app, infatti, organizza tutte le applicazioni installate sullo smartphone in un elenco a scorrimento verticale accessibile dalla schermata iniziale. In questo modo, è possibile scorrere rapidamente tra tutte le app in ordine alfabetico, ma questo elenco può essere anche personalizzato in modo tale da fissare le proprie app preferite (e dunque quelle che si utilizzano con maggior frequenza) in alto.

Cosa ancora più sorprendente, Niagara Launcher offre una funzione adattiva che modifica l’elenco delle applicazioni in base all’ultima notifica ricevuta, agli eventi e altre attività. Per esempio, se abbiamo ricevuto un nuovo messaggio su WhatsApp, Niagara Launcher fisserà l’app di WhatsApp in alto in modo tale che sia più semplice accedervi e rispondere al messaggio.

L’ultimo aggiornamento dell’app ha introdotto altre novità interessanti, a partire da un widget meteo rinnovato con previsioni aggiornate ogni trenta minuti. Nonostante l’intervallo di aggiornamento sia stato ridotto, passando dai sessanta ai trenta minuti, questo cambiamento non impatterebbe in alcun modo sulla batteria dello smartphone. Oltre ciò, il widget permette adesso di controllare le previsioni meteo anche per i successivi sette giorni e mostra l’ora dell’alba e del tramonto, oltre a includere descrizioni più dettagliate sulle previsioni.

L’aggiornamento ha anche introdotto nuove animazioni di chiusura per le applicazioni, un indicatore di carica della batteria e una nuova funzione di screenshot per acquisire schermate senza lo sfondo.

Niagara Launcher è disponibile gratuitamente per gli smartphone Android compatibili, ma offre anche un piano Pro a pagamento che sblocca una serie di funzionalità aggiuntive, come le azioni a scorrimento personalizzate, font personalizzati e un calendario integrato. La maggior parte delle funzionalità, tuttavia, sono accessibili gratuitamente.