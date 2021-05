Motorola ha annunciato una partnership molto interessante che potrebbe portare importanti innovazioni nel campo della ricarica wireless, dando un vantaggio competitivo non indifferente alla casa statunitense. Dopo aver lanciato nell’ultimo periodo ottimi device come Moto G100 e Moto G50, che hanno segnato un cambio di strategia commerciale dell’azienda controllata da Lenovo, suona un po’ inaspettato un annuncio del genere, visto che nessun suo telefono è dotato di ricarica wireless.

L’azienda con cui si è concretizzata la partnership si chiama Guru Wireless, grazie alla quale potremmo vedere in futuro smartphone Motorola ricaricabili da remoto, vista la tecnologia proprietaria che Guru Wireless possiede. Entrambe le aziende comunque non hanno rilasciato molte informazioni riguardo i piani futuri e cosa porterà di preciso la collaborazione, con Guru Wireless che si è limitata a dichiarare che lavorerà con Motorola per andare incontro ai “rigorosi standard di qualità, efficienza energetica e sicurezza.”

Dichiarazioni senz’altro molto vaghe e che suonano più che altro come le classiche frasi costruite appositamente dai PR delle grandi aziende, ma non c’è da stupirsi. Molte altre startup hanno provato a portare questa interessante tecnologia nel mercato consumer ma oltre ad alcuni prototipi, non è mai stato realizzato nulla di concreto. Questo lascia qualche dubbio sui risultati di questa collaborazione ma è possibile che con le risorse di Motorola/Lenovo qualcosa di concreto possa essere fatto.

Motorola infatti si è già mossa in questa direzione, con la presentazione di Motorola One Hyper, un concept di ricarica a distanza, che nella demo permetteva di ricaricare due Moto Edge da remoto contemporaneamente. Non è dato sapere se questo concept sia il primo frutto della collaborazione con Guru Wireless. Anche Xiaomi, tra le miriadi di progetti presentati quest’anno, ha mostrato Mi Air Charge, un concept simile a quello di Motorola, quindi staremo a vedere chi vincerà la gara alla ricarica wireless a lunga distanza.