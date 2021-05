Xiaomi festeggia questa settimana il terzo anniversario della propria presenza ufficiale nel nostro Paese. Sembra ieri eppure sono già passati tre anni dall’apertura dello store online e del primo punto vendita di proprietà in Italia.

Era dunque scontato che il colosso cinese cogliesse l’occasione per una nuova vendita promozionale, pensata per festeggiare degnamente una così importante ricorrenza. Sono numerosi i prodotti in promozione, sia per quanto riguarda gli smartphone a marchio Xiaomi, Redmi e POCO, ma anche i prodotti dell’ecosistema, una parte molto importante del business della compagnia asiatica.

Xiaomi Italia compie tre anni

Molto interessante la promozione riservata agli iscritti al sito, che possono ottenere 400 Mi Points da utilizzare per riscattare un coupon da 10 euro. Se non siete già registrati vi consigliamo di farlo, e di accedere ogni giorno, da domani e fino al 15 maggio, per ottenere il bonus quotidiano e i premi in palio.

Tra i prodotti in promozione abbiamo i nuovi Redmi Note 10, che saranno in offerta dalle 13:00 di domani e fino alla stessa ora del 13 maggio. In particolare Redmi Note 10 4-64 GB sarà on offerta a 199,90 euro invece di 229,90 euro con Mi Vacuum Cleaner Mini in regalo, mentre la versione 4-128 GB potrà essere acquistata a 229,90 euro invece di 249,90 euro, con Xiaomi Mi Smart Band 6 in regalo.

Ecco invece una lista dei prodotti che potete trovare subito in offerta:

Xiaomi Mi 11 5G 8-256 GB a 799,90 euro invece di 899,90 euro

Xiaomi Mi 11 Special Edition 8-256 GB a 749,90 euro invece di 899,90 euro

Xiaomi Mi 11i 5G Cosmic Black 8GB+128GB a 649.00€ con Mi Smart Speaker in omaggio

Xiaomi Mi 11i 5G 8-256 GB a 699,90 euro con Mi Smart Speaker in omaggio

Xiaomi Mi 11 Lite Peach Pink 6GB+64GB a 279.00€ invece di 329,90 euro

Xiaomi Mi 11 Lite 6-128 GB a 329,90 euro invece di 349,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 399,90 euro invece di 499,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 499,90 euro invece di 649,90 euro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Onyx Gray 6GB+64GB a 269.00€ invece di 299,90 euro

Redmi Note 10 Pro 8-128 GB a 319,90 euro invece di 349,90 euro

Redmi Note 9T 5G 4-64 GB a 219,90 euro invece di 269,90 euro

Redmi 9T 4-64 GB a 169,90 euro invece di 199,90 euro

POCO X3 Pro a 219,90 euro invece di 249,90 euro

POCO X3 Pro 8-256 GB a 269,90 euro invece di 299,90 euro

POCO M3 4-128 GB a 159,90 euro invece di 179,90 euro

Xiaomi Mi Air Purifier 3C a 99,99 euro invece di 149,99 euro

Xiaomi Mi Box S a 49,99 euro invece di 69,99 euro

Xiaomi Mi Smart Band 6 a 44,99 euro

Potete accedere all’elenco completo delle offerte utilizzando il link sottostante.