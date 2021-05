Samsung Galaxy F52 5G si è reso protagonista di un leak che ne svela il design grazie ad alcune foto trapelate in rete. Vi avevamo già parlato del prossimo smartphone economico del colosso sudcoreano in seguito ad alcuni leak che ne avevano rivelato le specifiche interne.

Stando a quanto rivelato nel leak, il dispositivo si sarebbe dovuto basare sul Galaxy A52 5G anche in quanto a design e caratteristiche interne, ma le foto trapelate in giornata smentiscono tale tesi mostrando uno smartphone che vanta scelte di design diverse da quelle presenti sull’A52 5G di Samsung.

Esteticamente le differenze tra il Samsung Galaxy F52 5G e il Galaxy A52 5G sono riscontrabili principalmente nel design del modulo fotografico e nel materiale adoperato per il retro dello smartphone, lucido nell’F52 5G, opaco nell’A52.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy F52 5G

Le differenze non si fermano qui, infatti l’autore del leak sostiene che il Samsung Galaxy F52 5G non dovrebbe montare un pannello AMOLED bensì un’unità TFT LCD con risoluzione HD+. Il sensore per le impronti digitali non dovrebbe essere allocato sotto il display ma sulla cornice laterale.

Internamente le differenze con il Galaxy A52 5G dovrebbero terminare qui poiché i due smartphone avrebbero in comune lo stesso processore, lo Snapdragon 750G, e il sensore fotografico principale da 64 MP. Il sensore anteriore dovrebbe avere una risoluzione di 16 MP. Le foto confermano inoltre la presenza del jack delle cuffie da 3.5 mm.

Il dispositivo dovrebbe poter contare su una capiente batteria da 4350 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Il tutto dovrebbe essere gestito dalla One UI 3.1 basata su Android 11.

Se l’informazione riguardo il display dovesse rivelarsi veritiera potrebbe significare l’assenza di un alto refresh rate. Inoltre, considerando il differente design del Samsung Galaxy F52 5G rispetto all’A52 è anche da escludere la presenza della certificazione IP.

Il Samsung Galaxy F52 5G dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni: blu scuro, bianco e grigio.

In attesa del lancio ufficiale vi lasciamo alla galleria con le immagini trapelate del prossimo budget phone del colosso sudcoreano.

