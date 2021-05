Un ibrido tra uno smartphone ed un supporto professionale per chi creativo lo è di professione. È Sony Xperia Pro, un prodotto annunciato insieme alla precedente generazione degli smartphone di Sony che tuttavia su alcuni mercati europei arriva solo adesso, oltre un anno dopo, ad un prezzo che valica i confini degli smartphone premium per sforare nell’ambito degli strumenti professionali.

Del resto lo si capisce al primo sguardo che non si tratta di un prodotto ordinario. Sony Xperia Pro è ben più ingombrante del già enorme Xiaomi Mi 11 Ultra (che abbiamo recensito di recente): 170,2 x 76,2 x 10,2 mm del primo contro i 164,3 x 74,6 x 8,4 mm del secondo, è solo il peso a star dietro (225 contro 234 grammi). Ed anche esteticamente somiglia più ad uno smartphone rugged che al Sony Xperia 1 II da cui deriva.

Sony Xperia Pro infatti ha il medesimo hardware del coetaneo Xperia 1 II: il display OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K, il chip Snapdragon 865, il sensore di impronte laterale, la batteria da 4.000 mAh, tutto identico tranne che per i 512 GB di memoria interna (espandibile) ed i 12 GB di RAM non disponibili sul prodotto da cui deriva.

Allora perché Sony Xperia Pro è così ingombrante e costoso?

Sony Xperia Pro ha delle dotazioni extra pensate per le esigenze dei professionisti. Su tutti un ingresso micro HDMI di tipo D che consente di utilizzarlo come schermo – peraltro 4K! – di una fotocamera o di una videocamera. Ci sono poi il supporto alle reti 5G mmWave sub-6, un tasto totalmente personalizzabile in modo da essere associato all’apertura di un’app specifica, e un’antenna che circonda l’intero perimetro del telefono che secondo Sony consente di incrementare notevolmente la ricezione.

Queste differenze tra la versione “mortale” Xperia 1 II e la “galattica” Xperia Pro non fanno la differenza per l’appassionato medio, ma potrebbero farla per gli addetti ai lavori tanto da giustificare un prezzo di listino faraonico. La disponibilità di Sony Xperia Pro viene estesa in queste ore al Regno Unito, alla Germania e ad alcune regioni del nord Europa, dove avrà un prezzo di ben 2.499 euro o 2.299 sterline, a seconda del mercato.

Una pillola difficile da ingerire che però lo sarà meno fino al 13 maggio, grazie ai preordini che offrono Sony Xperia Pro insieme ad uno speciale kit di lancio composto da un microfono wireless Bluetooth Sony ECM-W2BT da 220 sterline, una testina a sfera MH492LCD-BH e un supporto universale PIXI Universal Clamp entrambi di Manfrotto. Nel Regno Unito Sony Xperia Pro sarà venduto esclusivamente dalla catena specializzata in fotografia Wex Photo Video.

Chissà che Sony non decida di allargare la disponibilità di Xperia Pro anche ad altri Paesi europei. Basta non sperare in un listino più clemente…

In copertina Sony Xperia 1 II