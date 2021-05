Sensor Tower, puntuale come un orologio svizzero, ha pubblicato la classifica delle applicazioni più scaricate durante il mese di aprile 2021. Facendo un rapido paragone con la classifica relativa al mese di marzo 2021, notiamo come le differenze più importanti sono circoscritte al volume di download di alcune applicazioni scaricate tramite il Play Store di Google.

TikTok non teme alcun rivale

Andando con ordine, TikTok è ancora una volta l’applicazione più scaricata ad aprile con più di 59 milioni di download. Il Brasile è il paese che ha registrato il più alto tasso di installazioni (13%), seguito subito dopo da Douying in Cina con il 12%. A seguire troviamo una situazione del tutto identica a marzo con le applicazioni di Facebook – Facebook, Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger – dalla seconda alla quinta posizione.

Situazione del tutto identica anche per quanto riguarda la classifica di download relativa all’App Store di Apple. Anche in questo caso TikTok si tiene stretta la corona di regina del momento, seguita subito dopo da YouTube, Instagram, WhatsApp e Facebook. Qualche leggera differenza, invece, per quanto riguarda i volumi di download sul Play Store: in questo caso Facebook resta ancorato al primo posto ma TikTok si fa soffiare la seconda posizione da Instagram. Interessante notare l’importante balzo di Snapchat che passa dalla sesta alla quarta posizione.