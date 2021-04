A differenza dei suoi predecessori, Microsoft Edge si sta rivelando uno dei browser più popolari in ambito desktop, precisamente il secondo più popolare dietro all’inarrivabile Google Chrome, con cui condivide gran parte dell’esperienza utente e delle funzionalità essendo un browser basato su Chromium. Una delle feature più comode di Chrome, assente sul browser di Microsoft, è la possibilità di inviare tab a un proprio dispositivo Android e adesso, tale funzione, è finalmente in arrivo sul canale Canary di Microsoft Edge.

Grazie a questa funzione, scovata dai colleghi di Windows Latest, gli utenti potranno condividere tab e link con altri dispositivi personali che usano Microsoft Edge come browser predefinito. In sintesi sarà possibile inviare tab da un dispositivo all’altro a patto che stiano utilizzando Edge sullo stesso account Microsoft.

Come funziona l’invio di tab da desktop a Android e viceversa

La versione di Edge Canary che porta in dote tale funzione è la 92.0.873.0 su desktop e 92.0.870 su Android. La condivisione del tab avviene, proprio come su Chrome, in due modi: click col tasto destro sul tab o link che si vuole inviare e selezionare Invia link a [nome del vostro dispositivo] dal menu pop-up che apparirà. Il secondo metodo consiste nel cliccare sulla relativa icona e poi selezionare il dispositivo a cui si desidera inviare il tab.

Sul vostro dispositivo Android arriverà una notifica con il titolo della pagina e il link che sarà sufficiente tappare per aprire il relativo tab su Microsoft Edge.

Ovviamente l’invio e la condivisione dei tab funziona in entrambi i sensi permettondovi di inviare pagine anche dal vostro Android al desktop. In questo caso la notifica apparirà nel Centro Notifiche di Windows 10.

La funzione è attualmente presente solo su Microsoft Edge Canary, qualora voleste provarla vi basterà scaricare l’app dal badge qui sotto. Vi ricordiamo che si tratta di una versione sperimentale e che potreste incorrere in bug e instabilità generale.

