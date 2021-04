Microsoft continua ad ampliare l’offerta dei propri servizi sul maggior numero di piattaforme possibili e infatti, dopo l’annuncio dello scorso mese dell’unificazione del codebase di Microsoft Edge su tutte le piattaforme, il colosso di Redmond ha deciso di rilasciare l’app Microsoft Edge Canary (in versione v91.0.858.0) anche su Android portando in dote l’esperienza desktop dei canali di test di Edge Canary anche su mobile. Tra le nuove funzioni dell’app spiccano una nuova interfaccia utente, un nuovo layout del menu e molto altro.

Microsoft Edge Canary porta le funzioni sperimentali anche su Android

La pagina sul Play Store di Microsoft Edge Canary sfortunatamente non include un changelog ma recita: “I canali di anteprima di Microsoft Edge sono ora disponibili per i dispositivi mobili! Questo è il canale Microsoft Edge Canary per Android. Canary verrà aggiornato ogni giorno per tenerti informato sui nostri progressi. Il tuo feedback è ciò che ci aiuta a migliorare, quindi scaricalo ora e facci sapere cosa ne pensi “. Come affermato nella pagina stessa ci aspettiamo dunque che Microsoft aggiorni l’app quotidianamente implementando nuove funzioni col passare degli aggiornamenti.

Una volta scaricata e installata l’applicazione vi ricordiamo inoltre che sarà possibile provare una lunga lista di funzioni sperimentali e avanzate digitando edge://flags nella barra degli indirizzi. Tenete sempre a mente che si tratta di un’applicazione dedicata alla sperimentazione di nuove feature ed è dunque prevedibile la presenza di bug e instabilità generale nelle prestazioni.

Sarà possibile scaricare l’app anche se disponete della versione stabile di Microsoft Edge sul vostro Android permettendovi così di passare facilmente da una versione all’altra qualora doveste riscontrare problemi.

Potete scaricare e installare Microsoft Edge Canary cliccando sul badge del Play Store sottostante.

