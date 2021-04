Da ormai diverso tempo Google Play Services per AR si occupa di portare oggetti in 3D ad alta definizione sugli smartphone Android. Nel corso del tempo ci siamo ritrovati spesso a parlare dello sbarco di alcuni oggetti 3D su Ricerca Google, come ad esempio quelli dei più importanti personaggi giapponesi come Pac-Man o Hello Ketty. Nel corso di queste ore Google ha aggiornato la lista degli smartphone che supportano questa tecnologia, aggiungendo ben 24 nuovi smartphone.

La lista dei nuovi smartphone supportati

Ecco la lista dei nuovi smartphone che supportano ufficialmente la libreria Google Play Services per AR: