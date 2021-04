A metà aprile Samsung Galaxy M42 5G veniva scovato all’interno del database Geekbench quasi ad anticiparne la sua presentazione ufficiale, ed in queste ore il colosso sudcoreano ha svelato la sua ultima novità all’interno della fascia media.

Caratteristiche Samsung Galaxy M42 5G

Con un prezzo di listino attorno alla soglia dei 250 euro al cambio, Samsung Galaxy M42 5G si posiziona come lo smartphone 5G di Samsung più economico di sempre per il mercato indiano. Come design è del tutto simile, se non uguale, a Samsung Galaxy A42 5G lanciato a settembre 2020, il che non è una novità in questo settore.

Frontalmente lo smartphone dispone di un display AMOLED da 6,6 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel con un notch a goccia che nasconde una fotocamera selfie da 20 MP. Posteriormente la cover multicolore presenta un modulo fotografico quadruplo costituito da un sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 119° e due sensore da 2 MP rispettivamente per scatti macro e di profondità.

Qualcomm Snapdragon 750G è il SoC presente al suo interno e viene accompagnato da un modulo RAM da 6 o 8 GB con 128 GB di spazio di archiviazione interno, ovviamente espandibile tramite microSD. Buona la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W, così come il supporto al dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm e Android 11 con la One UI 3.1.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M42 5G sarà disponibile all’acquisto in India a partire dal 1° maggio nei colori Prism Dot Black e Prism Dot Grey ai seguenti prezzi:

6+128 GB a 21.999 rupie indiane, circa 245 euro al cambio;

al cambio; 8+128 GB a 23.999 rupie indiane, circa 270 euro al cambio.

Nella prima fase di vendita, però, entrambe le varianti verranno proposte rispettivamente ai prezzi di lancio in sconto pari a 220 e 245 euro al cambio.