Samsung è impegnato nello sviluppo di nuovi smartphone di fascia alta e non solo, e quest’oggi abbiamo l’opportunità di scoprire cosa bolla in pentola e cosa possiamo attenderci nei prossimi mesi.

Samsung Galaxy Z Fold 3/Z Flip 2 a luglio

Il colosso sudcoreano è l’azienda di riferimento per quanto riguarda la produzione di smartphone pieghevoli. Nuove informazioni pubblicate in rete indicano che l’azienda avrebbe in mente di presentare Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Fold 2 durante il mese di luglio 2021.

Andando con ordine, per quanto riguarda Samsung Galaxy Z Fold 3 sembra che lo smartphone potrebbe montare un batteria più piccola, da 4380 mAh, con la diagonale del display leggermente inferiore del modello precedente ma con refresh rate più alto. Venendo invece a Samsung Galaxy Z Fold 2, anche in questo caso i rumor indicano che la batteria possa scendere da 3300 mAh a 3200 mAh.

Samsung Galaxy M42 5G è atteso ad aprile

Si fanno sempre più insistenti le voci circa il lancio di Samsung Galaxy M42 5G durante il mese di aprile 2021. Il rumor si riferisce al lancio in India, paese estremamente importante per Samsung, dove questo modello dovrebbe rappresentare lo smartphone 5G di Samsung più economico di sempre. Il rumor indica, inoltre, un prezzo di vendita compreso tra 20.000/25.000 rupie indiane, circa 220-280 euro al cambio, con disponibilità tramite Amazon e lo store di Samsung.

Ultimamente Samsung Galaxy M42 5G (SM-M426B) è stato scovato nel database Geekbench con processore Qualcomm Snapdragon 750G, Android 11 e 6/8 GB di memoria RAM.

Samsung studia novità per le fotocamere

La qualità delle fotocamere è diventato uno dei parametri più importanti quando si valuta l’acquisto di un nuovo smartphone, motivo per cui le più importanti aziende al mondo in ambito mobile spendono fior fior di quattrini al fine di realizzare moduli sempre migliori ed in grado di garantire scatti di alto livello anche in condizioni di scarsa luminosità.

Uno degli aspetti più importanti per un sensore è la stabilizzazione d’immagine, una tecnologia che condiziona moltissimo la resa di uno scatto o di un video occupandosi del bilanciamento del tremolio naturale delle nostre mani. Alcuni rumor parlano del fatto che la compagnia sudcoreana starebbe testando la stabilizzazione d’immagine con spostamento del sensore, una feature implementata per la prima volta da Apple su iPhone 12 Pro Max.

Samsung starebbe valutando di fare affidamento a questo metodo di stabilizzazione per gli smartphone in sviluppo, la cui implementazione potrebbe arrivare già con il lancio di Samsung Galaxy S22.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold2 5G