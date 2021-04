Volete tornare o restare in forma, sia con attività fisica all’aperto che con allenamenti in casa? Allora potreste considerare la proposta di Amazon, che mette a disposizione Xiaomi Mi Smart Band 5 e Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 in un bundle a prezzo interessante.

Xiaomi Mi Smart Band 5 e Mi Body Composition Scale 2 su Amazon

Xiaomi Mi Smart Band 5 è la penultima generazione delle smartband della casa cinese. Certo, Mi Smart Band 6 è appena uscita (qui la nostra recensione), ma anche la versione dello scorso anno è dotata di tante funzionalità perfette per fare attività fisica e tenere sotto controllo la forma: oltre alle solite funzioni smart per notifiche e chiamate, la smartband offre uno schermo OLED a colori da 1,1 pollici, il tracciamento di diverse attività (come il nuoto, la corsa, il ciclismo e così via), il sistema PAI, il monitoraggio del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 fa parte della nostra selezione di migliori bilance intelligenti: offre un piatto in vetro, quattro elettrodi per la misurazione dei parametri corporei, display a LED invisibile, connettività Bluetooth 5.0 e sincronizzazione con Mi Fit esattamente come la Mi Band. Oltre al peso corporeo, la bilancia fornisce un quadro dello stato di salute e di forma (con Indice di Massa Corporea, o IMC) e una dettagliata analisi BIA (Analisi dell’Impedenza Bioelettrica).

Amazon propone un bundle composto da Xiaomi Mi Smart Band 5 e Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 al prezzo di 52,99 euro: potete dare un’occhiata o acquistarlo al link qui sotto.

Acquista bundle Xiaomi Mi Smart Band 5 + Mi Body Composition Scale 2 su Amazon

