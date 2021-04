Very Mobile azzera i costi di attivazione delle offerte migliori, anche online

Per gli ultimi giorni del mese di aprile e per i primi di maggio, Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, ha deciso di lanciare una nuova promozione che prevede l’azzeramento dei costi di attivazione delle due offerte migliori dell’operatore, anche online.

Very Mobile: la nuova promozione nei dettagli

Partiamo con lo specificare che la promozione prende il via oggi, 26 aprile, e si concluderà (salvo proroghe dell’ultimo minuto) il 9 maggio. Lo slogan promozionale scelto dall’operatore è molto chiaro: “Passa a Very: per te i costi di attivazione stanno a zero“.

Le offerte coinvolte sono le due operator attack Very 4,99 e Very 6,99, che pertanto in questo momento prevedono l’attivazione gratuita invece del costo standard di 5 euro. Condicio sine qua non per beneficiare della promozione è che il cliente richieda la portabilità del numero.

Per il resto, le offerte non subiscono modifiche, rimanendo in tutto e per tutto quelle già note. Sono rivolte ai clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali (l’elenco completo è visibile sul sito dell’operatore, sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) e prevedono i seguenti bundle: