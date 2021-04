TWRP aggiunge il supporto per nuovi smartphone Android e ora è ufficialmente disponibile per Samsung Galaxy A20 e A20e, Galaxy A30 e A30s, Realme 6, Realme 7 e NVIDIA SHIELD TV 2019, mentre Redmi Note 10 ottiene la prima ROM personalizzata basata su AOSP.

Realme 6 è uno smartphone Android di fascia media che punta molto sul rapporto qualità prezzo ed è stato presentato a fine marzo 2020 in Italia insieme a Realme 6i e Realme C3, mentre Realme 7 è un’altro medio gamma disponibile in Italia da ottobre 2020. Samsung Galaxy A20 e A30 sono due smartphone economici lanciati nel 2019.

Dal momento che questi dispositivi ora godono del supporto ufficiale TWRP è possibile eseguire il root e installare ROM personalizzate, eseguire backup NANDroid del sistema e dei dati, eseguire il sideload del software, modificare il sistema ed effettuare molte altre pratiche di modding, con il vantaggio che questi smartphone riceveranno aggiornamenti tempestivi.

Ecco i link alle TWRP ufficiali:

Redmi Note 10 ottiene la prima ROM personalizzata basata su AOSP

Xiaomi ha recentemente svelato la gamma Redmi Note 10, ma ora il membro XDA senior ZIDAN44 ha rilasciato la prima ROM personalizzata basata su AOSP per questo smartphone.

La ROM è una build ufficiale di Pixel Experience che mira a replicare il più fedelmente possibile l’esperienza software dei dispositivi Google Pixel, è basata su Android 11 e viene fornita con le app Google preinstallate.

La versione per Redmi Note 10 è segnalata come stabile e compatibile con Magisk dagli utenti nel thread ufficiale, tuttavia non è da escludere che possa presentare qualche bug non ancora segnalato.

