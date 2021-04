Con una settimana di anticipo rispetto alla deadline originaria, fissata al 30 aprile, Xiaomi ha iniziato oggi il roll out della versione stabile di MIUI 12.5, la versione “intermedia” della propria interfaccia annunciata lo scorso dicembre, in occasione della presentazione di Xiaomi Mi 11 5G.

MIUI 12.5 in roll out

La nuova versione di MIUI è ovviamente quella dedicata al mercato cinese e dopo Xiaomi Mi 11, che ha iniziato a ricevere l’aggiornamento nei giorni scorsi, tocca ad altri sei smartphone del colosso asiatico. In particolare stanno già ricevendo MIUI 12.5 i modelli Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 9 SE.

Se possedete uno smartphone in versione cinese, o se avete sbloccato il bootloader per installare la ROM in versione cinese, potete verificare la presenza dell’update all’interno delle Impostazioni del dispositivo. Nel caso non fosse visibile dovrete solo attendere qualche ora affinché il file OTA sia disponibile.

Se invece avete acquistato una versione globale o una destinata al mercato europeo, con ROM MI o EU, dovete portare ancora pazienza per qualche settimana. Salvo sorprese io clamorosi ritardi il roll out di MIUI 12.5 per i modelli venduti globalmente dovrebbe iniziare nel corso del mese di maggio.

I primi smartphone interessati saranno Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T e Mi 10 T Pro. Successivamente, a partire dal mese di giugno, il numero di smartphone coinvolti nell’aggiornamento dovrebbe crescere più rapidamente, andando a coinvolgere anche alcuni modelli Redmi.