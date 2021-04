Dopo Huawei Mate 40e 5G, senza far troppo clamore Huawei presenta sul mercato natio le varianti 4G di due smartphone di fascia alta lanciati alcuni mesi fa: Huawei Mate 40 Pro (in copertina) e e il pieghevole Huawei Mate X2. Le specifiche tecniche combaciano con quelle dei modelli già presentati, compreso il SoC Kirin 9000, fatta eccezione, come detto, della mancanze del supporto 5G.

Le versioni 4G di Huawei Mate 40 Pro e Huawei Mate X2

Huawei Mate 40 Pro 4G, dunque, vanta il medesimo schermo curvo da 6,7 pollici OLED con frequenza d’aggiornamento a 90 Hz, e conta su una batteria da 4.400 mAh e su un comparto fotografico capeggiato da un sensore posteriore da 50 megapixel e anteriore da 13.

Huawei Mate X2 in versione 4G, da parte sua, è dotato di uno schermo principale flessibile da 8 pollici e da un secondo schermo da 6,4 di tipo OLED. Il comparto fotografico posteriore dispone di un sensore principale da 50 megapixel, quello frontale da 15; mentre la batteria ha una capacità di 4.500 mAh, per menzionare le caratteristiche più salienti.

Al momento, non sono state comunicate informazioni sulla disponibilità e sui prezzi dei due smartphone, ma in caso di ulteriori nuove vi terremo aggiornati.