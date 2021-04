In questi anni il team di Google non ha soltanto lanciato tanti servizi e applicazioni da usare in tutte le piattaforme disponibili, sia mobile che desktop ma ha anche provato a creare un ecosistema in cui le varie soluzioni siano interconnesse, così da garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e immediata.

Il colosso di Mountain View non pensa a soddisfare soltanto le esigenze degli utenti “normali” ma anche di quelli che desiderano soluzioni da sfruttare in ambito lavorativo e tra i prodotti dell’azienda statunitense uno dei più apprezzati, oltre che centrali, è rappresentato senza dubbio da Google Calendar.

Negli ultimi mesi Google Calendar è andato via via arricchendosi di sempre più integrazioni con altri servizi del colosso di Mountain View, così da divenire una sorta di hub attraverso il quale è possibile programmare i propri impegni e gestire le attività della vita di tutti i giorni (che siano di natura privata o lavorativa non fa differenza alcuna).

Google Calendar introduce una nuova feature

Nei prossimi mesi i viaggi e le riunioni in presenza, ormai da oltre un anno ridotti al minimo a causa della pandemia di Coronavirus, dovrebbero divenire sempre più frequenti e pare che il team di Google non voglia farsi trovare impreparato: nelle scorse ore, il colosso statunitense ha annunciato di avere aggiunto Google Maps al pannello di accesso rapido laterale in Workspace, grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di cercare posizioni per i propri eventi Google Calendar senza la necessità di aprire nuove schede del browser.

Grazie a questa novità gli utenti potranno visualizzare i dettagli relativi a posizione e orari degli incontri, avere tempi di percorrenza e indicazioni stradali, essere informati sul traffico ed eventuali problemi, ecc.

La nuova funzionalità è già in fase di rilascio e nel giro di due settimane sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic e Business.