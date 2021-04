Alla fine sembra che anche Huawei si sia accodata alla lista delle grandi aziende hi-tech impegnate nel settore degli smartphone che non forniscono più il caricabatterie all’interno della confezione dei propri dispositivi. La novità svelata inizialmente da Apple con il lancio di iPhone 12 e successivamente seguita anche da Samsung e Xiaomi, ha visto anche il colosso cinese iniziare a rimuovere il caricabatterie da alcuni modelli di smartphone.

Niente caricabatterie per questi modelli

Secondo quanto riportano i colleghi di Gizmochina, Huawei Mate X2, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Nova 8 Pro e Huawei Nova 8 venduti tramite canali offline non presentano il caricabatterie in confezione. Gli utenti che decidono di acquistare la versione sprovvista del piccolo accessorio in plastica, segnalano un prezzo di vendita dello smartphone inferiore di 200 yuan, circa 25 euro, ovvero il prezzo del caricabatterie stesso.

Ricordiamo che si era già parlato di questa imminente novità già alcuni giorni fa per motivi legati alla carenza dei componenti relativi allo sviluppo di questo importante accessorio. Ad oggi non è chiaro se il colosso cinese tornerà a riproporre il caricabatterie all’interno delle confezione dei suoi smartphone una volta che la situazione ritornerà alla normalità, o se magari sfrutterà questo evento per abbracciare questo importante cambiamento che ha una forte ricaduta sull’ecosistema.