Samsung Galaxy M12 è ufficiale anche in Europa a poco più di un paio di mesi dal lancio asiatico, anche se non si tratta proprio dello stesso smartphone. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del nuovo dispositivo di fascia media, che mette a disposizione una generosa batteria e specifiche interessanti se rapportate al prezzo di vendita.

Samsung Galaxy M12 è ufficiale in Italia: ecco specifiche tecniche e funzionalità

Samsung presenta in Italia Galaxy M12, il nuovo smartphone della serie Galaxy M 2021 che amplia l’offerta di fascia media e l’ecosistema Galaxy. Si tratta di un dispositivo dalle dimensioni generose, con display a 90 Hz e una batteria da 5000 mAh che promette grandi cose. Quest’ultima “perde” 1000 mAh rispetto a quella montata sulla variante dedicata al mercato asiatico che abbiamo visto a febbraio, ma abbiamo un piccolo guadagno nel peso finale (214 grammi).

Galaxy M12 “si configura come punto di riferimento per un’esperienza appagante in questa fascia di prezzo“, ha commentato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. A bordo troviamo un display TFT 20:9 Infinity-V da 6,5 pollici, con refresh rate a 90 Hz per migliorare la fluidità e una risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel, 269 ppi).

Samsung ha scelto il SoC Exynos 850 octa core (fino a 2,0 GHz), accompagnandolo a 4 GB di RAM e a 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Lo smartphone ospita una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 5 MP (123°), macro da 2 MP e per la profondità da 2 MP. Frontalmente abbiamo invece un sensore da 8 MP, con apertura f/2.2.

La batteria è uno dei punti di forza di Galaxy M12: a bordo ci sono infatti 5000 mAh, con ricarica rapida fino a 15 W. Per quanto riguarda il software troviamo la One UI Core basata su Android 11, con supporto a Dolby Atmos con cuffie cablate o Bluetooth e ai vari servizi Samsung Health, Galaxy Apps, Smart Switch e non solo. In base a quanto dichiarato in precedenza, lo smartphone riceverà almeno quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di Samsung Galaxy M12:

display TFT 20:9 da 6,5 pollici Infinity-V a 90 Hz con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel, 269 ppi)

SoC Exynos 850 octa core (fino a 2,0 GHz)

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/2.0), ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2 e 123°), macro da 2 MP (f/2.4) e per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.2)

connettività 4G LTE, USB Type-C

sensore di impronte laterale

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 15 W

Android 11 con One UI Core

dimensioni di 164 x 75,9 x 9,7 mm, peso di 214 grammi

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita in Italia di Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane al prezzo consigliato di 179,90 euro nelle colorazioni Black, Blue e Green. In questo momento risulta già acquistabile su Amazon.it, ma senza una data precisa per la spedizione.