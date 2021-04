LiveFast è il nome del programma di fidelizzazione di Fastweb e in questi giorni è protagonista di una nuova interessante iniziativa in virtù della quale gli utenti potranno vincere ogni giorno delle gift card per usufruire di un servizio streaming molto popolare come Chili.

Il concorso in questione, che sarà in vigore fino al 30 aprile, mette in paio ogni giorno 10 gift card Chili del valore di 15 euro ciascuna, premio che potrà essere attivato entro il 31 luglio 2021 ed essere usato entro i successivi 30 giorni.

Come partecipare al concorso di Fastweb

Per partecipare al concorso è sufficiente accedere alla pagina dedicata a LiveFast sul sito di Fastweb e quindi selezionare l’apposito banner e, in base alla fedeltà con questo operatore, si avrà un certo numero di possibilità al giorno: una per chi è titolare di un contratto da non più di 360 giorni, due per chi è cliente da 361 giorni a 1.440 giorni, tre per chi è cliente dal 1.441 giorni a 3.6000 giorni e quattro per chi è cliente da oltre 3.600 giorni.

Per ogni giornata del concorso i clienti dovranno avviare la relativa schermata e selezionare “skip” per il numero di tentativi di cui dispongono in base alla loro anzianità, scoprendo immediatamente se hanno vinto o meno e, in caso di vittoria, riceveranno via mail la gift card e le istruzioni per attivarla.

Ci sono anche altre iniziative che al momento i clienti Fastweb possono sfruttare, come uno sconto del 15% nel FASTShop per una selezione di prodotti in collaborazione con Monclick (entro il 31 gennaio 2022), uno sconto fino al 7% per polizze veicoli con Allianz Direct (entro il 19 maggio 2021), un coupon di 15 euro su una spesa minima di 49 euro sullo shop online di Amicafarmacia (entro il 2 maggio 2021) e uno sconto di 12 euro su una spesa minima di 20 euro per i primi tre ordini su Uber Eats (entro il 10 maggio 2021).

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb seguendo questo link.

