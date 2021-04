Samsung, dopo aver presentato la famiglia Samsung Galaxy S21, sembra essere pronta a stupire nuovamente la sua nutrita base di fan con la presentazione di un nuovo e misterioso dispositivo della serie Galaxy. In un teaser pubblicato poco fa su tutti i canali social, l’azienda sudcoreana ci invita a scoprire “il più potente Galaxy” durante il Samsung Galaxy Unpacked fissato per il giorno 28 aprile 2021.

Appuntamento al 28 aprile 2021

Proprio pochissimi giorni fa avevamo parlato del futuro della famiglia di smartphone pieghevoli della compagnia; gli ultimi rumor indicano che Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip sono già in lavorazione e che dovrebbero essere presentati a breve, con il modello Galaxy Fold 3 potenzialmente più piccolo e dotato di una batteria meno capiente.

Quale può essere, secondo voi, il dispositivo “Galaxy più potente di sempre” a cui fa riferimento il colosso sudcoreano in questo video teaser? Si tratta di una nuova generazione di smartphone della serie Galaxy di fascia alta, oppure potrebbe essere anche un altro dispositivo – magari un notebook? – sfuggito alla rete dei rumor e leak?

Fateci sapere quali sono le vostre idee in merito e non dimenticatevi di sintonizzarvi su queste pagine per scoprire qual è la novità che ha in serbo Samsung.

