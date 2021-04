La grande community del modding su Android trasforma in realtà i sogni più segreti di chi, ancora munito di uno smartphone ormai vecchio e non più supportato ufficialmente, vuole provare le ultime novità di Android 11. Non è la prima volta che scopriamo custom ROM sviluppate per portare l’ultima major release di Android anche su terminali non più all’ultimo grido, e nella news di oggi parliamo di una ROM pensata per Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+ e Samsung Galaxy Note 8.

Android 11 è a portata di mano

Project Sakura 5.R, la custom ROM protagonista di questa news e realizzata sulle basi di LineageOS 18.1, consente a chi possiede uno dei tre smartphone Samsung sopracitati – attenzione: supporta solo le varianti con processore Exynos, come quelle commercializzate nel nostro Paese – di utilizzare Android 11.

Trattandosi di una ROM agli albori, è lecito aspettarsi qualche bug qua e là. Gli sviluppatori fanno sapere che l’Hardware Composer (HWC) non funziona come si deve, non è possibile utilizzare l’hotspot per condividere la connessione ad Internet, la riproduzione di video HDR ha qualche indecisione e il Wi-Fi Direct ha qualche indecisione di troppo.

Se possedete uno dei tre smartphone come dispositivi di backup o per testare nuove custom ROM, questa è l’occasione giusta per provare Project Sakura 5.R. Per installarla basta seguire le istruzioni presenti nelle rispettive pagine di download e utilizzare una custom recovery come la TWRP.

Project Sakura per Samsung Galaxy S8/S8+ | Samsung Galaxy Note 8

