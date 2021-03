A gennaio vi abbiamo parlato di come Google fosse vicina a permettere agli sviluppatori di terze parti di pubblicare Tiles di Wear OS personalizzati. Ebbene finalmente Big G ha annunciato il rilascio in fase alpha della nuova libreria Jetpack Tiles library.

I Tiles erano stati introdotti da Google a maggio del 2019 e da allora sono stati un buon punto di forza per gli smartwatch che adottano il sistema operativo Wear OS. L’unico vero limite di questa funzionalità che imita i widget di Android, è stato la sua esclusività alle sole applicazioni preinstallate da Google.

Nuova linfa a un progetto che ne ha davvero bisogno

I Tiles personalizzati saranno disponibili agli utenti intorno alla fine della primavera, quando Google aggiornerà Wear OS proprio per adeguarsi all’arrivo dei nuovi Tiles. I Tiles possono essere molto utili per diversi azioni, ad esempio: tracciare i progressi giornalieri per quanto riguarda l’attività fisica, iniziare rapidamente un allenamento, avere a portata di mano i controlli multimediali e molto altro.

Le peculiarità dei Tiles si concentrano sull’accesso rapido alle funzionalità basilari delle app, mentre se l’utente ha necessità di fare uso dell’applicazione vera e propria, il rispettivo Tile può aprire l’applicazione stessa.

Una bella notizia insomma da parte di Big G che finalmente renderà disponibile una feature molto richiesta e attesa da tutti gli utenti Wear OS. È anche un segnale positivo per il futuro della piattaforma, che non sempre ha dato idea di avere un supporto solido da parte di Google, tra problemi per limitazioni agli utenti, bug, e una schiera di device non all’altezza della concorrenza.

Nel caso voleste saperne di più dal punto di vista del codice, trovate il link al post sul blog degli sviluppatori Android qui.