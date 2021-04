Google non ci sta e smentisce immediatamente l’indiscrezione che stava circolando da qualche ora, secondo cui il lancio del Google Pixel 5a sarebbe stato cancellato a causa della mancanza di chip, e lo fa con una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi:

“Pixel 5a 5G is not cancelled. It will be available later this year in the U.S. and Japan and announced in line with when last year’s a-series phone was introduced.”