Se vi siete mai chiesti quanti soldi le principali aziende del mondo della tecnologia riescano a realizzare ogni minuto, abbiamo una buona notizia per voi: Visual Capitalist ha pubblicato uno studio con cui risponde a tale domanda e vi anticipiamo che si parla di cifre a dir poco impressionanti.

Lo studio in questione ha preso in considerazione sette colossi della tecnologia, ossia Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet (Google) e Netflix (soprannominate FAATMAN per le rispettive iniziali), che tutte insieme hanno un valore di capitalizzazione di mercato che supera quota 8 trilioni di dollari.

Ecco quanto guadagnano Amazon e le altre principali aziende tecnologiche

A guidare la classifica dei big della tecnologia è Amazon, che ogni minuto fa registrare 955.517 dollari di ricavi, seguita da Apple (con 848.090 dollari di ricavi al minuto) e Alphabet (con 433.014 dollari di ricavi al minuto).

Seguono quindi Microsoft (con 327.823 dollari di ricavi al minuto), Facebook (con 213.628 dollari di ricavi al minuto), Tesla (con 81.766 dollari di ricavi al minuto) e Netflix (con 50.566 dollari di ricavi al minuto).

Lo studio di Visual Capitalist ci fornisce anche qualche interessante “chicca” su questi sette colossi della tecnologia, come ad esempio su Facebook, che nell’ultimo trimestre ha fatto registrare 27 miliardi di dollari di ricavi e ha raggiunto 2,8 miliardi di utenti attivi su base mensile.

Per Alphabet il 2020 è stato un anno positivo, con 182 miliardi di dollari di ricavi e quasi 4 miliardi di ricerche ogni giorno sulla piattaforma di Google.

Anche per Amazon il 2020 è stato un anno positivo e il colosso dell’e-commerce, pur continuando ad avere negli Stati Uniti il proprio principale mercato, è cresciuto a livello globale.

Il 2020, infine, è stato un anno molto positivo anche per Netflix: il colosso dello streaming, infatti, è riuscito a conquistare 52 milioni di nuovi abbonati, raggiungendo così la quota di 203 milioni.

