Pitch Clash è un gioco di calcio strategico a turni basato sulle carte sviluppato da Konami, nota per la serie calcistica PES, oltre che per molti altri best seller videoludici.

Il gioco offre la possibilità di sfidare amici e appassionati del pallone da ogni parte del mondo in entusiasmanti partite durante le quali proverete il brivido di prendere decisioni cruciali per lo sviluppo del match.

Pitch Clash è il calcio strategico di Konami

Il gameplay è basato sull’utilizzo sapiente delle carte giocatore presenti nel proprio mazzo creato ad hoc con i migliori calciatori provenienti da vari club.

Le partite seguiranno la strategia impostata con un realismo che ricorda quello del calcio realmente giocato, come quando si assiste a un match in TV.

Previous Next Fullscreen

L’impostazione delle partite è rapida e intuitiva, inoltre sono disponibili le licenze dei campionati più amati e delle migliori squadre europee e sudamericane e oltre 10.000 giocatori con licenza che potrete collezionare con le carte giocatore.

Pitch Clash è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari, ma al momento è ancora in fase di test e pertanto potrebbe riservare qualche bug.

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google.