Google Play Pass è il servizio in abbonamento che Big G ha introdotto nel 2019 sul Google Play Store, dove si paga una cifra mensile (o annuale) per avere accesso a un gran numero di app e giochi, ora arrivate a ben 800, mentre al lancio erano soltanto 350. Nell’estate dello scorso anno il servizio è arrivato anche in Italia, con un costo di 4,99 € mensili o 29,99 € annuali. Il costo dell’abbonamento prevede l’assenza di pubblicità in-app e tutte le micro-transazioni sbloccate.

Google Play Pass al momento è disponibile in gran parte dell’Europa, USA, Canada, Australia e molti altri paesi, per un totale di 42. Negli ultimi mesi sono stati aggiunti ben 39 giochi, i quali rappresentano il vero focus di questo servizio. Uno dei giochi più importanti e famosi aggiunti recentemente è Dead Cells, senza dimenticare anche Football Manager 2021. Inoltre 3 giochi sono esclusive Play Pass: EVO ISLAND, Fisti-Fluffs e SPHAZE: Sci-fi puzzle game.

Ma vediamo le aggiunte più importanti nel dettaglio:

Football Manager 2021

Il famosissimo gioco di strategia applicata al calcio torna con una nuova edizione. Quest’anno vede miglioramenti sulla tattica da assegnare alla squadra che si sta gestendo.

Dead Cells

Il costo di questo gioco sarebbe di ben 5 euro ma grazie al Play Pass avete l’occasione di giocarlo senza ulteriori spese. Uno dei giochi roguelike in 2D più apprezzati dalla critica, grazie a un comparto grafico veramente ispirato, una bella trama e conditi da un gameplay veramente ottimo fanno di questo gioco una delle migliori scelte attualmente presenti sul Play Pass.

Sago Mini School

In questo caso il gioco è gratuito ma avremo tutte le micro-transazioni sbloccate grazie al Play Pass. Sago Mini School è un gioco educativo e colorato per bambini che rischia di essere apprezzato anche dai loro genitori.

Flockers

Cambiamo decisamente tipologia di gioco con Flockers, un gioco che ci sfida a salvare un gregge di pecore attraverso 60 livelli in cui dovremo scansare qualsiasi tipo di pericolo. Gli sviluppatori sono i creatori della famosissima serie Worms.

Teslagrad

Dai publisher di Dead Cells, Evoland ed Evoland 2 vediamo un altro gioco davvero interessante, che costerebbe 6,99 € ma che potremo scaricare grazie al Play Pass senza pagare nient’altro. Il videogioco è un platformer che ci impegnerà anche in una componente rompicapo in 2D, la particolarità in questo gioco risiede nello storytelling senza alcun testo.

The Gardens Between

Un avventura single player dove ci troviamo ad aiutare due amici a manipolare il tempo per risolvere dei puzzle e trovare la giusta strada. La storia è davvero emozionante dall’inizio fino alla fine.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Non poteva mancare il miglior gioco presente sul Play Pass secondo il sito pocketgamer.com, un gioco RPG dove potremo scegliere come usare la Forza.

