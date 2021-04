Il Mi Fan Festival 2021 non è disponibile solo su eBay, naturalmente, ma anche sul sito ufficiale Xiaomi: il Mi Store accoglie infatti tante offerte dedicate agli amanti del marchio e a chi è alla ricerca di smartphone, smartband, cuffie, smartwatch o altri prodotti dell’ecosistema.

Le offerte Xiaomi del Mi Fan Festival 2021 sul Mi Store

Le iniziative e le offerte per il Mi Fan Festival 2021 sono tante e proseguiranno fino al 9 aprile 2021, quindi partiamo subito senza ulteriori indugi. In base alla cifra spesa Xiaomi regala agli acquirenti:

Mi Bluetooth Headset Basic (valore di 14,99 euro) con acquisti da più di 250 euro

Mi True Wireless Earbuds Basic 2 (valore di 29,99 euro) con acquisti da più di 300 euro

Mi True Wireless Earphone 2 Basic (valore di 39,99 euro) con acquisti da più di 400 euro

Mi True Wireless Earphones 2 2s (valore di 79,99 euro) con acquisti da più di 500 euro

Ci sono poi diversi prodotti in offerta per un tempo limitato, tra cui:

Xiaomi Mi 10T Pro 8-128 GB a 429,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6-128 GB a 269,90 euro

POCO X3 NFC 6-128 GB a 199,90 euro (6-7 aprile 2021)

Redmi Note 9T 5G 4-64 GB a 179,90 euro

POCO X3 NFC 6-64 GB a 169,90 euro (6-7 aprile 2021)

Redmi 9T a 169,90 euro (6 aprile 2021)

Redmi 9C a 89,90 euro (7 aprile 2021)

Xiaomi Mi Watch Lite a 49,99 euro (7 aprile 2021)

Redmi Note 9S a 129,90 euro (8 aprile 2021)

POCO M3 4-128 GB a 129,90 euro (8-9 aprile 2021)

POCO M3 4-64 GB a 109,90 euro (8-9 aprile 2021)

Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite a 24,99 euro (8 aprile 2021)

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 149,90 euro (9 aprile 2021)

Xiaomi Mi Watch a 99,99 euro (9 aprile 2021)

Non manca l’iniziativa “L’offerta più bassa vince“: ogni partecipante può fare tre offerte per ogni prodotto e ad aggiudicarsi quest’ultima al prezzo scelto sarà l’utente che ha fatto la proposta più bassa e unica. Ecco alcuni esempi per le prossime ore:

Redmi Note 8T 3-32 GB da 0,01 a 199,90 euro (19:00-20:00 del 6 aprile 2021)

Redmi Note 9 4-128 GB da 0,01 a 229,90 euro (12:00-13:00 del 7 aprile 2021)

Mi Charger Pro da 0,01 a 14,99 euro (19:00-20:00 del 7 aprile 2021)

Mi Body Composition Scale 2 da 0,01 a 34,99 euro (12:00-13:00 dell’8 aprile 2021)

Con “Crowd Buy” è invece possibile aprire un gruppo o unirsi a uno già disponibile per acquistare alcuni prodotti a prezzo ribassati: servono almeno 3 persone in 24 ore per farsi spedire l’ordine. Per scoprire tutte le iniziative e le offerte del Mi Fan Festival 2021 di Xiaomi potete seguire il link qui sotto: avete già adocchiato qualcosa?