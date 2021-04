La Pasqua è passata ma su eBay c’è ancora motivo di festeggiare grazie al Mi Fan Festival, un’iniziativa che mette a disposizione tante offerte sui prodotti Xiaomi, unite a un nuovo buono sconto. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli.

Le offerte del Mi Fan Festival eBay, con tanto di coupon

Gli sconti del Mi Fan Festival di eBay sono disponibili da oggi, 6 aprile 2021, fino alle 23:59 del 21 aprile. Riguardano diversi prodotti targati Xiaomi, tra i quali possiamo trovare smartphone Android, smart TV, monopattini elettrici, wearable e non solo. Prima di andare a scoprire alcune delle migliori offerte, vale la pena parlare del nuovo coupon.

Sempre fino al 21 aprile è infatti possibile sfruttare il buono sconto “PITMIFEST21” per risparmiare il 15% sui prodotti Xiaomi, fino a un massimo di 50 euro. Il coupon è valido solo sui prodotti disponibili alla pagina indicata in fondo ed è utilizzabile solo una volta per utente: per riscattarlo non dovete fare altro che aggiungere al carrello i prodotti e digitare PITMIFEST21 all’interno del campo dedicato del modulo di pagamento.

Ecco alcune delle migliori offerte che possiamo trovare sul sito comprese di coupon:

Questi sono solo alcuni esempi che potete trovare all’interno del Mi Fan Festival di eBay e coi quali potete sfruttare il buono sconto del 15%. Per scoprire tutti i prodotti aderenti all’iniziativa potete seguire il link qui in basso:

