Buone notizie per i clienti iscritti a WINDAY: a partire da giovedì 8 aprile 2021 e per tutti i giovedì del mese, il programma fedeltà gratuito di WINDTRE metterà in palio un premio estremamente ghiotto: lo smartphone premium Samsung Galaxy S21 5G nel taglio di memoria da 128 GB.

In particolare, questo premio decisamente appetibile verrà messo in palio nell’ambito del concorso Win Giga Quiz, che prevede una condizione ben precisa per poter partecipare: il concorso è aperto esclusivamente ai clienti WINDTRE che siano iscritti a WINDAY e che abbiano preventivamente provveduto ad attivare l’opzione 100 GIGA FAST.

Quest’ultima prevede un costo una tantum di 99 centesimi di euro e mette a disposizione del cliente un totale di 100 GB di traffico dati da sfruttare per un solo giorno (anche se la descrizione dell’opzione reperibile via WINDAY, con specifico riferimento ai clienti ex brand Wind, parla espressamente di due giorni).

Tornando al concorso Win Giga Quiz e ai premi, va detto che di solito ciascuna sessione di gioco mette in palio l’attivazione gratuita di opzioni con 100 o anche 1.000 GB di traffico dati per 6 giorni, tuttavia già nei mesi scorsi WINDTRE aveva aggiornato il regolamento e introdotto la possibilità di vincere un Samsung Galaxy S21 5G 128 GB o un Buono Promoshopping da 1.000 euro.

Proprio Samsung Galaxy S21 5G viene riproposto anche per aprile 2021: a partire da questo giovedì, il primo classificato di ogni sessione di gioco potrà vincerlo in aggiunta all’opzione WinDay 1000. Ciascuna sessione premierà i primi 2.000 classificati coi seguenti premi:

opzione WinDay 1000 (1000 GB per 6 giorni) per i 50 clienti più veloci che risponderanno correttamente alle 9 domande del quiz.

(1000 GB per 6 giorni) per i 50 clienti più veloci che risponderanno correttamente alle 9 domande del quiz. opzione WinDay 100 (100 GB per 6 giorni) per tutti gli altri.

I clienti vincitori verranno contattati via SMS e si vedranno attivata automaticamente, previa comunicazione, l’opzione ottenuta. Il vincitore dello smartphone sarà invitato, sempre via SMS, ad accedere all’app e inserire entro 15 giorni i dati necessari per la consegna del premio (entro 180 giorni).

