MIUI 12.5.1.0 è l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi e al momento è disponibile soltanto per pochi device, tra i quali nelle scorse ore si sono aggiunti Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 Ultra e Xiaomi Mi 9 SE.

Per quanto riguarda Xiaomi Mi 11, è stato lo stesso direttore della divisione software del colosso cinese, Zhang Guoquan, ad annunciare su Weibo il rilascio della versione beta stabile interna di MIUI 12.5.1.0 attraverso un aggiornamento OTA (over the air).

La beta stabile di MIUI 12.5.1.0 arriva su altri smartphone

Queste sono le versioni software dell’ultima release di MIUI per i tre device:

Xiaomi Mi 11 – V12.5.1.0.RKBCNXM

Xiaomi Mi 10 Ultra – V12.5.1.0.RJJCNXM

Xiaomi Mi 9 SE – V12.5.1.0.RFBCNXM

Stando a quanto si apprende, tale nuovo aggiornamento non solo modifica la versione del sistema ma risolve anche una serie di bug riscontrati nella precedente release e introduce diversi miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni.

In base ai programmi ufficiali di Xiaomi, la versione stabile di MIUI 12.5 dovrebbe essere rilasciata alla fine di aprile e tra i primi modelli che la riceveranno vi sono Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi 10.

A dire del colosso cinese, MIUI 12.5 porta con sé importanti cambiamenti alle prestazioni del sistema, miglioramenti a effetti sonori e design tattile, una protezione smart della privacy degli appunti, un meccanismo sandbox per i file, una protezione della privacy della navigazione Web e una migliore privacy per le informazioni sulla posizione.

Gli utenti che hanno già installato questo aggiornamento sostengono che il telefono ha iniziato a funzionare in modo realmente più fluido: stando alle segnalazioni, in seguito a tale update l’utilizzo della memoria di sistema è diminuito in media del 35%, il consumo energetico del 25% e il consumo energetico dei super wallpaper fino al 40%.

Come scaricare l’aggiornamento

L’aggiornamento è attualmente in rilascio in Cina, inizialmente per un numero ristretto di utenti al fine di testarne la stabilità generale e poi via via per un quantitativo sempre più grande.

Una volta che sarà disponibile per tutti, l’update potrà essere scaricato via OTA attraverso l’apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle impostazioni della MIUI.

