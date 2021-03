POCO è uno dei maggiori brand di smartphone presenti in India per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo. L’ultimo smartphone presentato dall’azienda cinese è stato POCO M2 lo scorso settembre, ma sembra che la compagnia sia in procinto di presentare una versione rivisitata dello smartphone.

È atteso qualche miglioramento hardware

Kacper Skrzypek, uno tra i tipster più prolifici per quanto riguarda le novità dell’universo Xiaomi, ha scovato alcune stringhe di codice decisamente interessante all’interno della MIUI. Come si può osservare dall’immagine sottostante, sembra proprio che POCO M2 Reloaded sia uno dei nuovi smartphone a cui POCO starebbe lavorando.

Sebbene il codice scovato nella MIUI non sveli alcuna informazione sulle caratteristiche di POCO M2 Reloaded, è molto probabile che lo smartphone condivida gran parte della scheda tecnica con il modello POCO M2. Il device, lanciato a settembre 2020, monta un pannello da 6,53 pollici a risoluzione Full HD, il processore MediaTek Helio G80, 6 GB di RAM Con 128 GB di storage, una batteria da 5000 mAh, tre fotocamere posteriori e Android 10 con la MIUI 11. POCO M2 Reloaded potrebbe vedere l’arrivo di qualche piccola novità come un processore più moderno con la MIUI 12 e Android 11, ma purtroppo le informazioni a nostra disposizione sono decisamente scarse.

