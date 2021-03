È oggi tempo di aggiornamenti in casa ASUS, un altro palese indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare sempre più i propri smartphone così da poter offrire a tutti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone a marchio ASUS sono stati aggiornati oggi e quali sono le relative novità introdotte dagli update.

ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro

L’aggiornamento per ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro, non ancora in fase di rilascio in Europa, porta con sé, oltre alle patch di sicurezza di marzo 2021, il firmware 30.40.30.93 della ZenUI basato su Android 11. Questo significa che vi sarà un parziale rinnovamento dell’interfaccia utente e, tra le altre cose, il supporto nativo alle “Chat bubbles” che consentono di ridurre la conversazione a una bolla fluttuante.

ASUS ROG Phone 5, ROG Phone 3 e ROG Phone 2

Anche ASUS ROG Phone 5, ROG Phone 3 e ROG Phone 2 si preparano a ricevere un nuovo aggiornamento software: in particolare, ROG Phone 5 riceve il nuovo firmware 18.0830.2101.81 che introduce miglioramenti a livello di stabilità, come l’ottimizzazione della vibrazione Ultrasonic AirTriggers e la correzione di un problema di orientamento di quanto visualizzato sul display posteriore ROG Vision.

Novità piuttosto rilevanti anche per ROG Phone 3 e ROG Phone 2: oltre a generici miglioramenti di performance e diverse correzioni di bug, sono state rese disponibili, per il ROG Phone 3, le patch di sicurezza Android di febbraio 2021 e, per il ROG Phone 2, quelle di marzo 2021.

