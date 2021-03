Motorola potrebbe presto lanciare un nuovo smartphone della serie Moto G. Nome in codice “Ibiza”, quello che sembra essere il nuovo Moto G50 5G è stato avvistato su TENAA con tanto di immagini e un elenco delle caratteristiche principali. Tripla fotocamera esterna, lettore di impronte digitali sul retro, batteria massiccia e sistema operativo Android 11: Moto G50 5G potrebbe essere un discreto smartphone 5G di fascia media, ma riuscirà a tenere testa ai già numerosi dispositivi compatibili con le Reti di quinta generazione presenti sul mercato e della stessa fascia di prezzo?

Immagini e caratteristiche chiave di Moto G50

Moto G50 sfoggia una estetica familiare: bordi arrotondati, modulo fotografico rettangolare i cui sensori sono disposti in modo verticale, lettore di impronte digitali sul retro con impresso il logo Motorola e tasti di accensione e regolazione del volume sul lato destro. L’elenco TENAA mostra alcune informazioni sullo smartphone che il marchio potrebbe presto lanciare, tra cui il supporto al 5G e una batteria da 5.000 mAh. Non sono stati forniti dettagli sulla tecnologia di ricarica di Moto G50, ma stando a quanto emerso su 3C lo smartphone dovrebbe supportare la ricarica rapida a 10 W.

Lo smartphone avrà dimensioni pari a 164,95 x 74,93 x 8,95 e supporterà la modalità dual SIM. Non si hanno informazioni sul comparto fotografico, ma dalle immagini condivise su TENAA si evince che Moto G50 implementi una tripla fotocamera esterna, molto probabilmente accompagnata da una sola fotocamera interna. Il display, infatti, presenta un notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale. Allo stesso modo, non si hanno informazioni sul display, anche se le informazioni trapelate in Rete in queste ultime ore suggeriscono che lo smartphone disponga di uno schermo con HD+ con risoluzione di 720 x 1600 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Moto G50 dovrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G integrato, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Il prezzo di vendita dovrebbe essere intorno i 230 euro.