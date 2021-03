Dopo una lunga attesa Crash Bandicoot: On the Run! è finalmente disponibile, come anticipato dalle ultime indiscrezioni trapelate il mese scorso circa la finestra di uscita del nuovo gioco di King.

Crash Bandicoot: On the Run! è un endless runner in cui far correre, saltare e roteare Crash e Coco lungo le corsie piene di ostacoli attraversando misteriosi luoghi esotici per sconfiggere gli scagnozzi del Dr. Neo Cortex.

Per affrontare le battaglie contro boss di vecchia data e non, Crash e Coco possono creare potenti armi all’interno della base da costruire e sviluppare sull’isola Wumpa che offre preziose risorse e componenti utili per costruire laboratori avanzatissimi dove creare bombe Nitro e pistole a raggi Gelo.

Il vasto arcipelago Wumpa include classici come Turtle Woods, Temple Ruins e The Great Gate, per la gioia dei fan di Crash, oltre alla pericolosa Sewer Or Later o i ripidi pendii innevati di Snow Go.

Il gioco include incredibili skin da sbloccare e offre la possibilità di giocare con gli amici nelle corse multigiocatore asincrone e aiutarsi a vicenda per ottenere la migliore posizione in classifica.

Crash Bandicoot: On the Run! è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per sbloccare oggetti premium.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Il titolo richiede Android 5.0 o versione successive e una connessione a Internet.

