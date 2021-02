L’indiscrezione circa lo sviluppo di Crash Bandicoot: On the Run, l’atteso auto-runner di King, è emersa circa un anno fa, tuttavia lo scorso ottobre lo sviluppatore ha annunciato che il gioco sarebbe uscito questa primavera.

Crash Bandicoot: On the Run dovrebbe uscire a marzo

Secondo PocketGamer.biz, il presidente di King ha confermato la finestra di rilascio del gioco in risposta a una domanda posta dagli azionisti sulle prospettive di crescita finanziaria dell’azienda, rivelando che lo studio è al lavoro per lanciare Crash Bandicoot: On the Run il mese prossimo su smartphone e tablet.

Crash Bandicoot: On the Run è un ambizioso endless runner di stampo classico che punta sulla presenza di personaggi e luoghi iconici del franchise e sulla possibilità di costruire delle basi raccogliendo ingredienti da spendere per gli edifici, inoltre il gioco offre il supporto per il multiplayer asincrono.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google dove al momento è possibile effettuare la preregistrazione. Il titolo potrebbe uscire nelle prossime settimane, ma nell’attesa potete guardare la nostra prova e scoprire come installarlo visitando questa pagina.

Leggi anche: Le ultime offerte su app e giochi Android nel Play Store