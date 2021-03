Project CARS GO e Old London Street Car Racing sono due giochi di corse adatti per essere giocati sullo smartphone. Il primo offre la possibilità di gareggiare in tutto il mondo sui più famosi tracciati e drag, mentre il secondo è ambientato in una Londra del passato in cui gareggiare a bordo di auto d’epoca.

Project CARS GO

Project CARS GO è la versione per Android dell’omonimo gioco di corse già noto su console e offre la possibilità di gareggiare in tutto il mondo sui più famosi tracciati e drag.

Il racing game permette di collezionare i bolidi delle case automobilistiche più prestigiose in numerose classi di veicoli differenti come GT3, monoposto, prototipi, da strada, vintage e molte altre, con la possibilità di personalizzare le auto con vernici, motivi e livree.

Il gameplay è adattato per offrire un’esperienza di guida immediata e facilmente fruibile sullo smartphone, piuttosto che una simulazione.

Project CARS GO è disponibile gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali ed è rintracciabile nel Play Store tramite il badge sottostante.

Old London Street Car Racing

Old London Street Car Racing è un gioco di corse ambientato in una Londra del passato in cui gareggiare a bordo di auto d’epoca.

Lo scopo del gioco consiste nell’ottenere il punteggio più alto possibile evitando le collisioni con gli altri veicoli o carrozze durante la corsa lungo le strade della città. In base al punteggio ottenuto si ricevono monete che possono essere utilizzate per acquisire nuove funzionalità e specifiche.

Il racing game mette a disposizione vari veicoli, tre scenari (soleggiato, piovoso, notturno) e quattro modalità di gioco: one-way, two-ways, time limit e speed bomb.

Old London Street Car Racing è disponibile per Android al prezzo di € 2,09 senza annunci né acquisti in-app. Qui sotto trovate il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google.