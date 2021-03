Nelle scorse ore Xiaomi ha ufficializzato un evento online per il 29 marzo in cui svelerà Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra, e appena qualche ora fa abbiamo scoperto ulteriori dettagli sul tanto atteso Xiaomi Mi 11 Lite (4G e 5G) atteso anch’esso nell’evento di fine mese. La serie di leak e rumor sui nuovi smartphone della famiglia Xiaomi Mi 11 non terminano qui, anzi.

Nuovi dettagli sulla RAM e la memoria interna

Il database del TENAA contiene alcune importanti informazioni su Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Pro e su un inedito smartphone pieghevole che per alcuni potrebbe essere il tanto atteso Xiaomi Mi Mix 4. Andando con ordine, partendo da Xiaomi Mi 11 Lite (codice prodotto M2103K19C) dovrebbe montare 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno; Xiaomi Mi 11 Pro (codice prodotto M2102K1AC), sarebbe atteso con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, ma è anche prevista una versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Venendo poi allo smartphone che dovrebbe rappresentare Xiaomi Mi Mix 4 (codice prodotto M2011J18C), il database TENAA parla di due versioni: quella “base” con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno, e quella “pro” con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio interno. Lo smartphone dovrebbe offrire il supporto alla connettività 5G e alla ricarica rapida da 67,1 W.

Purtroppo il TENAA non svela ulteriori informazioni sull’hardware degli smartphone sopracitati, ma è molto probabile che torneremo a parlarne in attesa del lancio previsto per il prossimo lunedì.