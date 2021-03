Come sappiamo il 29 marzo si terrà un evento Xiaomi in cui verranno presentati gli smartphone Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra, ma sembra che in quello stesso evento troveranno posto anche le varianti 4G e 5G di Xiaomi Mi 11 Lite. Quest’oggi, grazie ad una serie di render pubblicati dai colleghi di Winfuture.de, abbiamo modo di scoprire quello che dovrebbe essere il design ufficiale di Xiaomi Mi 11 Lite 4G e Xiaomi Mi 11 Lite 5G, comprese anche le probabili specifiche tecniche dei due device.

Design al top e poche differenze hardware

Secondo le informazioni condivise in rete, Xiaomi Mi 11 Lite 4G sarà caratterizzato dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 732G, mentre Xiaomi Mi 11 Lite 5G sarà animato dal processore Qualcomm Snapdragon 765G. Queste, secondo i rumor, dovrebbero essere le uniche grandi differenze hardware tra i due nuovi smartphone Android di Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe montare un display AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro e refresh rate a 90 Hz, con il sensore per le impronte digitali possibilmente integrato all’interno del display – non ci sono ancora conferme su ciò. Il comparto fotografico principale dovrebbe fare affidamento su tre sensori così caratterizzati: una lente principale da 64 MP, una lente ultra grandangolare da 8 MP e una lente macro da 5 MP; frontalmente, invece, il sensore scelto per le foto selfie dovrebbe essere da 20 MP.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G con processore Qualcomm Snapdragon 732G dovrebbe montare 6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione, mentre Xiaomi Mi 11 Lite 5G con processore Qualcomm Snapdragon 765G è atteso con 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 11 con la MIUI 12, mentre lato autonomia è attesa una batteria da 4250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G dovrebbe arrivare a 279 euro e 329 euro in base alle configurazioni di memoria interna, mentre il modello 5G è atteso invece a 399 euro e 429 euro. Le colorazioni sarebbero Truffle Black, Citrus Yellow e Mint Green per Xiaomi Mi 11 Lite 5G e Boba Black, Bubblegum Blue e Peach Pink per Xiaomi Mi 11 Lite 4G.