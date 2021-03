Nell’attesa di Android TV 12, di cui abbiamo già intravisto i primi passi, i dispositivi che portano in dote la piattaforma di Google dedicata ai televisori si fanno sempre più versatili. Mecool Now ne è l’esempio, un box Android TV ideale per i tempi che corrono perché compatibile con Google Duo.

Nei dettagli del box Android TV Mecool Now

La caratteristica che lo contraddistingue dagli altri prodotti simili è la presenza di una fotocamera utilizzabile per effettuare videochiamate con l’app citata, installata su un sistema girevole che la nasconde quando non serve per questioni di privacy, stesso discorso vale per l’interruttore per spegnere/accendere il microfono.

Al fine di posizionare nel modo più consono il Mecool Now per usufruire di tale funzione, è incluso un comodo treppiede e un pulsante dedicato per rispondere alle chiamate, piazzato sia sul dispositivo, sia sul telecomando, che è possibile utilizzare anche come mouse per poter gestire le app che non sono progettate per essere usate con un telecomando.

A parte la questione relativa alle chiamate, tale box Android TV è certificato Google e permette di visualizzare contenuti da YouTube, Amazon Prime Video, Google Play, oltre a supportare ZOOM, Google Assistant 0 TikTok.

Mecool Now è disponibile all’acquisto sul sito web ufficiale dell’azienda produttrice al prezzo di 120 euro circa, sede in cui è possibile reperire inoltre ulteriori informazioni al riguardo.

Leggi anche: i migliori TV Box Android