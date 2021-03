Motorola sembra intenzionata a rimpolpare le fila della sua fascia medio-bassa con un nuovo dispositivo, il Moto G20.

Come confermato da un leak su Geekbench e la FCC (la Federal Communications Commission), la casa alata di proprietà di Lenovo sembrerebbe pronta a rilasciare il Moto G20, uno smartphone di fascia bassa il quale non vanterebbe specifiche tecniche di rilievo ma che può contare sulla lunga e vincente tradizione di Motorola con i dispositivi di questa fascia di prezzo.

Il sito stesso dell’FCC sembrerebbe confermarne le caratteristiche tecniche tra le quali spiccherebbe un misterioso chipset UNISOC T700, che in sintesi si tratterebbe di una CPU octa-core con clock a 1,82 GHz con una GPU ARM Mali-G52.

Specifiche e prezzo niente male per Motorola Moto G20

Il Moto G20 potrebbe inoltre contare su una batteria da ben 5000 mAh e il supporto alla ricarica da 10W. Come prevedibile per uno smartphone di questa fascia non dovrebbe avere la connettività 5G.

Sul lato software Motorola non dovrebbe deludere le aspettative visto che a bordo del Moto G20 dovremmo trovare Android 11 sperando si tratti di una versione il più stock possibile con le classiche personalizzazioni Moto, utili e mai invasive.

Visto che il leak proviene anche da Geekbench parliamo di benchmark: il Moto G20 vanterebbe un punteggio di 377 in single-core e 1320 punti in multi-core. Risultati che lo collocherebbero, di fatto, nella fascia bassa di questo ranking insieme a smartphone simili per prezzo e specifiche tecniche.

Non contento il Motorola Moto G20 ha fatto la sua apparizione anche sul sito di un retailer di telefonia spagnolo, ParatuPc, nella variante 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna al costo di €148,07. Questa ulteriore informazione ci lascia immaginare che questo potrebbe essere il prezzo di vendita anche nel resto d’Europa. Nella confezione dovrebbe inoltre essere presente un paio di cuffiette, dettaglio non trascurabile di questi tempi.

Motorola non ha ancora fornito una data di lancio del Moto G20 ma ha confermato la data di presentazione del Moto G100 (anche conosciuto come Motorola Edge S) per il 25 marzo dunque non sembra avventato ipotizzare la presenza del Moto G20 proprio in questa occasione.

